"Спартак" расторг контракт с бразильским футболистом Рошей

Московский "Спартак" расторг контракт с бразильским нападающим Педро Рошей по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

"Спартак" и нападающий Педро Роша достигли соглашения о расторжении трудового договора. Желаем Педро успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

27-летний футболист присоединился к "Спартаку" ещё летом 2017-го. В составе клуба он провёл 19 матчей, в один из которых забил один гол. Его контракт с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2023 года.