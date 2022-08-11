НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 11:28

"Спартак" расторг контракт с бразильским футболистом Рошей

<p>Педро Роша. Обложка © <a href="https://spartak.com/news/2022-08-11-spartak_rastorg_kontrakt_s_pedro_roshey/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Сартак"</a></p>

Педро Роша. Обложка © ФК "Сартак"

Московский "Спартак" расторг контракт с бразильским нападающим Педро Рошей по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

"Спартак" и нападающий Педро Роша достигли соглашения о расторжении трудового договора. Желаем Педро успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

27-летний футболист присоединился к "Спартаку" ещё летом 2017-го. В составе клуба он провёл 19 матчей, в один из которых забил один гол. Его контракт с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2023 года.

"Химки" расторгли контракт с нигерийским футболистом Николасом

"Химки" расторгли контракт с нигерийским футболистом Николасом

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА продлила на год возможность иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действие контрактов с клубами из России.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров