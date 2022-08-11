Первый генпрокурор РФ рассказал, какое наказание грозит скопинскому маньяку

Скопинскому маньяку Виктору Мохову, подозреваемому в сокрытии убийства, которое в его доме совершил другой человек, грозит до двух лет лишения свободы. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил первый генпрокурор РФ Валентин Степанков.

"Если верить тому, что установлено на первых стадиях расследования, то сейчас следователю необходимо провести работу на разделение ответственности Мохова: или это может свестись только к необещанному укрывательству преступления, или он являлся соучастником этого преступления, как пособник. В первом случае <...> Мохов максимум может получить до двух лет", — сказал он.

Степанков пояснил, что в случае соучастия скопинского маньяка в умышленном убийстве ему грозит больше чем два года лишения свободы. По мнению эксперта, арест Мохова на десять суток за то, что он не ночевал дома, является "хитростью" со стороны следователей, так как после задержания преступника и выяснялись все обстоятельства обнаружения трупа в его жилище.

Степанков также подчеркнул, что после освобождения в 2021 году скопинский маньяк наверняка не будет совершать насильственные действия, за которые уже отбывал срок.