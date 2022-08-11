Власти Берлина предрекли украинским беженцам в Германии холодную зиму
Мэр Берлина Гиффай предупредила, что украинским беженцам в Германии придётся зимовать без отопления
Запись разговора вошла в новый выпуск шоу «ВиЛ» на Rutube. Вован и Лексус позвонили бургомистру Берлина Франциске Гиффай, представившись главой администрации Киева Виталием Кличко.
В ходе беседы лже-Кличко поблагодарил госпожу Гиффай за помощь, которую Берлин оказал Киеву, но оговорился, что часть средств и других материальных ресурсов на Украине была разворована. Однако у бургомистра новость о воровстве гуманитарной помощи не вызвала никаких эмоций.
"Я надеюсь, что те, кто её присвоил, всё-таки направят её на помощь хоть каким-то людям", — холодно отметила она.
Не особенно заботят бургомистра и проблемы украинских беженцев. Она рассказала пранкерам, что Берлин стал своеобразным хабом для покинувших родину граждан Незалежной: более 300 тысяч украинцев прибыли в столицу Германии и более 70 тысяч оформили вид на жительство. Гиффай пожаловалась, что город сталкивается с существенными проблемами с прибывающими, в частности, с их расселением. А зимой, прогнозирует градоначальница, будет ещё хуже.
"К сожалению, с жилым фондом в Берлине ситуация напряжённая, его в общем-то недостаточно, поэтому мы обращаемся к нашим соседям, соседним федеральным землям, чтобы они разместили у себя часть беженцев. В тех местах, где они временно размещены, нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы жить в более холодный период, в частности, проблемы могут быть с отоплением", — отметила она.
Ранее мэр Мадрида Мартинес-Альмейда пообещал всё тем же пранкерам помочь пополнить ряды ВСУ за счёт депортированных украинцев. А глава Варшавы Рафал Тшасковский во время разговора заявил о безумии польского правительства и президента, а также посетовал на финансовые проблемы, возникшие из-за прибытия в республику украинских беженцев.