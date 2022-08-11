В ГД предложили судить причастных к сносу памятников РФ в ответ на решение Сейма Латвии

В ответ на решение Сейма Латвии объявить Россию государством, поддерживающим терроризм, необходимо начать уголовное преследование всех причастных к сносу российских памятников в республике, а также в общем ужесточить политику против недружественных стран. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы Олег Морозов.

"Абсолютно недружественные, агрессивные действия. Это продолжение истории с нашими памятниками, которые сносятся в Латвии. Мне кажется, настало время РФ по отношению к недружественным странам выстроить гораздо более жёсткую позицию и на дипломатическом фронте, и в части уголовного преследования лиц, которые ответственны за снос памятников на территории Латвии", — сказал он.

По словам Морозова, акция латвийской власти является ещё одним поводом для России обозначить те страны, которые на самом деле являются пособниками международного терроризма, так как поощряют обстрелы мирных городов в Донбассе. Кроме того, коллективный Запад неконструктивно смотрит на проблему в Косове.

"Моё конкретное предложение касается начала уголовного преследования всех должностных лиц латвийского государства, причастных к сносу российских памятников", — заключил парламентарий.