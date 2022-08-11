Суд в Минусинске оштрафовал на 5 тыс. рублей мать, избивавшую сына-инвалида назло отцу

Суд в Минусинске признал виновной 36-летнюю многодетную мать в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оштрафовал её на пять тысяч рублей за избиение ребёнка-инвалида из-за неприязни к его отцу. Об этом сказано в сообщении Прокуратуры Красноярского края.

По данным ведомства, с 1 по 15 мая женщина находилась в эмоционально неустойчивом состоянии и избивала полуторагодовалого мальчика, зная о его врождённом пороке сердца. Она наносила удары рукой по телу и голове, проявляя жестокость и недопустимые методы воспитания. Эти действия горе-мать записывала на камеру мобильного телефона и скидывала видео отцу ребёнка, с которым проживала раздельно и была в конфликте.

"С учётом позиции государственного обвинителя, признания вины, совершения преступления впервые и наличия смягчающих обстоятельств женщине назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей", — говорится в записи.

Суд также продолжает рассмотрение иска о лишении женщины родительских прав в отношении двух малолетних детей. Сейчас они находятся под опекой бабушки в Саяногорске в Хакасии, уточнили в Следственном комитете.