Путин поручил проработать предложение врио главы Марий Эл о реставрации замка Шереметева

Врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о плане реставрации знаменитого замка Шереметева — "жемчужины Поволжья", как его назвал Зайцев. И глава государства поручил проработать это предложение.

"На берегу реки Волги стоит красивейший замок, я не побоюсь этого слова, Владимир Владимирович, уровня Царицыно, уровня Архангельского... Красотища нереальная. Он работает как туристический центр, в среднем 26 тысяч человек туда приезжают ежегодно. Он входит в топ-5 в России интересных замков и в топ-10 красивых замков. В общем, это топ", — описал глава региона.

Зайцев добавил, что республика не сможет отреставрировать такой архитектурный объект самостоятельно, потому что на работу требуется, по очень предварительным подсчётам, около двух миллиардов рублей. Но он подчеркнул, что важно открыть для российских туристов эту "жемчужину".

"Это будет жемчужина не просто Поволжья, а жемчужина России. Таких замков, думаю, по пальцам одной руки пересчитать... Это Волга, где ходят большие туристические теплоходы, и каждый наш российский человек должен видеть эту красоту", — добавил глава Марий Эл.

Он также пригласил президента посмотреть замок, а Владимир Путин в свою очередь поддержал предложение о реставрации.