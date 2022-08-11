Врио главы Марий Эл заручился поддержкой Путина в вопросе модернизации ВПП аэропорта в Йошкар-Оле

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым поддержал просьбу о проработке вопроса модернизации взлётно-посадочной полосы аэропорта в Йошкар-Оле. Об этом информирует в четверг пресс-служба Кремля.

Так, врио главы региона рассказал, что в столице республики строят новое здание аэровокзала, но взлётно-посадочная полоса старая и плохая, принимает не все типы самолётов. На реконструкцию нужно четыре миллиарда рублей, что предусмотрено программой модернизации аэропортовой структуры, которую курирует Минтранс. Но в настоящее время Министерством финансов проводится секвестрование расходных статей бюджета на период до 2025 года, в связи с чем существует риск исключения данного объекта из плана модернизации.

"Просьба такая: если это возможно, пусть нас не исключают из программы Минтранса и всё-таки Минтранс реализует этот объект", — обратился к главе государства Юрий Зайцев и заручился поддержкой Путина.