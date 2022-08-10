Количество друзей Путина в НАТО удивило американского дипломата

У президента России Владимира Путина дружеские отношения в НАТО не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером ещё как минимум одной страны. Об этом в статье для Politico пишет бывший постпред США при международной организации Иво Даалдер.

"Эрдоган вряд ли единственный лидер страны – члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", — утверждает Даалдер.

Автор статьи раскритиковал также Эрдогана за закупку российских комплексов ПВО С-400 вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО. Бывшего дипломата возмутила и совместная встреча Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране.