Путин поддержал врио главы Марий Эл Зайцева и пожелал ему успехов

Президент России Владимир Путин поддержал временно исполняющего обязанности главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева в ходе общения в режиме видеоконференции. Детали беседы сообщили в пресс-службе Кремля.

Так, Зайцев подробно доложил главе государства о проводимой работе по социально-экономическому развитию региона. Путин призвал главу республики обратить внимание на поддержку инвестпроектов в Марий Эл, относящихся к племенному животноводству и семеноводству. По мнению президента, это важно для сельского хозяйства всей страны.

Также Путин указал Зайцеву на необходимость поддержания рынка труда в регионе. Кроме того, глава государства обратил внимание на важность улучшения состояния дорожной сети в Марий Эл. Президент выразил надежду на то, что регион войдёт в программы соответствующего строительства России. Глава государства также похвалил Зайцева за его опыт и образование, которые, по его словам, помогут добиваться целей, стоящих перед республикой.

"Спасибо. Удачи и всего хорошего", — заключил Путин.