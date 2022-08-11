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11 августа, 11:55

Миранчук скоро станет футболистом "Торино"

Агент Алексея Миранчука анонсировал переход игрока из "Аталанты" в "Торино"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в скором времени станет игроком итальянского "Торино". Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв.

"Миранчук подписал контракт с "Торино". Сделка по аренде завершена", — цитирует его Championat.com.

Информацию также подтвердил спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти. По его словам, которые приводит Sport24, россиянин успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время.

Стало известно, сколько "Аталанта" должна "Локомотиву" за трансфер Алексея Миранчука

Стало известно, сколько "Аталанта" должна "Локомотиву" за трансфер Алексея Миранчука

Миранчук стал игроком "Аталанты" в 2020 году, перейдя из "Локомотива". За два года он провёл 56 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач. "Торино" выступает в Серии А — высшем футбольном дивизионе Италии. В прошлом году клуб занял десятое место.

Напомним, Миранчук ещё раньше должен был стать игроком "Торино", однако сделка по переходу сорвалась из-за главного тренера "Аталанты" Джана Пьеро Гасперини.

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Официальный сайт ФК "Аталанта"

Артур Лапсаков

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