Миранчук скоро станет футболистом "Торино"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в скором времени станет игроком итальянского "Торино". Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв.

"Миранчук подписал контракт с "Торино". Сделка по аренде завершена", — цитирует его Championat.com.

Информацию также подтвердил спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти. По его словам, которые приводит Sport24, россиянин успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время.

Миранчук стал игроком "Аталанты" в 2020 году, перейдя из "Локомотива". За два года он провёл 56 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач. "Торино" выступает в Серии А — высшем футбольном дивизионе Италии. В прошлом году клуб занял десятое место.