Гутерриш призвал ввести периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал создать вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) периметр безопасности. Об этом сказано в его заявлении, опубликованном на сайте ООН.
"Объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района", — отметил Гутерриш.
Он призвал Вооружённые силы РФ и ВСУ остановить боевые действия в непосредственной близости от станции. Кроме того, он потребовал от сторон вывести военный персонал и технику с АЭС и не размещать силы на данном объекте.
Лайф сообщал, что 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрел Запорожской АЭС.
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