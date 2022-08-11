Гутерриш призвал ввести периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал создать вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) периметр безопасности. Об этом сказано в его заявлении , опубликованном на сайте ООН.

"Объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района", — отметил Гутерриш.

Он призвал Вооружённые силы РФ и ВСУ остановить боевые действия в непосредственной близости от станции. Кроме того, он потребовал от сторон вывести военный персонал и технику с АЭС и не размещать силы на данном объекте.