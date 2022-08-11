Чувашский Супермен: Скромный чемпион по вольной борьбе спас жизнь утопающему и умолчал о подвиге

Чемпион Чувашии по вольной борьбе Владимир Кушков спас утопающего на Афанасьевском пляже в Чебоксарах. Как сообщает kp.ru, спортсмен сразу понял, что мужчина тонет, когда увидел, что тот то уходит под воду с поднятыми руками, то выплывает на поверхность.

Инцидент произошёл около двух недель назад. О героическом поступке рассказал депутат Чебоксарского горсобрания и мастер спорта РФ по вольной борьбе Владислав Григорьев во время встречи с учениками 5-й школы олимпийского резерва. Так, Кушков в момент ЧП попросил прохожих вызвать спасателей, а сам бросился в воду, доплыл до мужчины и вытащил его на берег. Спортсмен передал пострадавшего в руки спасателям и удалился по своим делам, даже не назвав имени.

"Очень важно, что Владимир Александрович — не герой американских комиксов, а простой человек, который живёт рядом", — заметил Григорьев.

Поступком Кушков не кичился, поэтому руководство ГУ МЧС России по республике не сразу узнало о подвиге. В результате мужчина получил благодарность от ведомства. Выступая на встрече с учащимися школы олимпийского резерва, спортсмен призвал подростков не бросать спорт, не оставлять нуждающихся в беде и быть неравнодушными к происходящему вокруг.