"Истероидный тип личности": Психологи рассказали, что не так с любителями селфи

Для людей с демонстративным, истероидным типом личности характерно постоянно делать фотографии и публиковать их множество в соцсетях. А в некоторых странах такому поведению дали название "селфитис" и изучают его как психическое заболевание. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказали семейный, детский и подростковый психотерапевт международного уровня Светлана Ященко и её коллега, психолог, кандидат философских наук Марина Майорова.

По словам Майоровой, страсть к селфи обычно присутствует у одиноких людей со сложностями в построении отношений. Они не проявляют внутренние личностные качества, а это часто приводит к постоянному желанию демонстрировать себя для привлечения внимания к тому, что снаружи. В результате человек остаётся лишь с интересом к своему телу и краткосрочными связями.

Также страсть к селфи есть у людей с социальной нереализованностью, а ещё у тех, кто так и не достиг сексуальной удовлетворённости или не чувствует интереса к собственной персоне. По словам психолога, такое поведение свойственно истеричным натурам. Стоит отметить и нарциссизм, который присущ людям с огромным количеством фотографий в соцсетях.

По словам Ященко, любителей селфи не стоит осуждать или перевоспитывать. Дело в том, что таким образом они переживают хорошие или плохие события, вынося их на всеобщее обозрение. Чем больше людей узнает об их переживаниях, отметила психолог, тем им становится легче. Подобная демонстрация чувств и мыслей является психологической защитой и сильной их потребностью. И если такой человек не поделится своими переживаниями на работе или в соцсетях, то, скорее всего, выльет их на близких.

"Людям с истероидным типом личности непросто жить в семье. И, чтобы справиться с собой и не навредить своим отношениям, им полезно знать эту свою особенность и учиться управлять ею. Например, они могут выбрать профессию, где нужно уметь демонстрировать себя, — певца, художника, писателя, фотографа, артиста, модели и другие", — объяснила Ященко.