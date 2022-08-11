"Торино" объявил о переходе Алексея Миранчука
Алексей Миранчук перешёл в "Торино". Обложка © Сайт ФК "Торино"
Итальянский футбольный клуб "Торино" объявил о переходе из "Аталанты" российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает пресс-служба команды.
26-летний игрок арендован до конца сезона 2022/2023 с правом выкупа.
"Весь клуб приветствует Алексея Миранчука в "Торино", — говорится в записи на сайте.
Миранчук перешёл в "Аталанту" из "Локомотива" в 2020 году. За 56 проведённых матчей он забил девять мячей и отдал семь голевых передач. "Торино" выступает в Серии А — высшем футбольном дивизионе Италии. В прошлом году клуб занял десятое место.
Напомним, Миранчук ещё раньше должен был стать игроком "Торино", однако сделка по переходу сорвалась из-за главного тренера "Аталанты" Джана Пьеро Гасперини.