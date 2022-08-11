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11 августа, 12:42

"Торино" объявил о переходе Алексея Миранчука

<p>Алексей Миранчук перешёл в "Торино". Обложка © <a href="https://torinofc.it/news/11/08/2022/miranchuk-al-toro_29260" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ФК "Торино"</p>

Алексей Миранчук перешёл в "Торино". Обложка © Сайт ФК "Торино"

Итальянский футбольный клуб "Торино" объявил о переходе из "Аталанты" российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает пресс-служба команды.

26-летний игрок арендован до конца сезона 2022/2023 с правом выкупа.

"Весь клуб приветствует Алексея Миранчука в "Торино", — говорится в записи на сайте.

Стало известно, сколько "Аталанта" должна "Локомотиву" за трансфер Алексея Миранчука

Стало известно, сколько "Аталанта" должна "Локомотиву" за трансфер Алексея Миранчука

Миранчук перешёл в "Аталанту" из "Локомотива" в 2020 году. За 56 проведённых матчей он забил девять мячей и отдал семь голевых передач. "Торино" выступает в Серии А — высшем футбольном дивизионе Италии. В прошлом году клуб занял десятое место.

Напомним, Миранчук ещё раньше должен был стать игроком "Торино", однако сделка по переходу сорвалась из-за главного тренера "Аталанты" Джана Пьеро Гасперини.

Артур Лапсаков

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