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11 августа, 12:45

В Ленинградском зоопарке выбрали имя северному оленёнку

Оленёнка из Ленинградского зоопарка решили назвать Тундрой

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для северного оленёнка, который родился от самки Тюли 7 мая. Малыша решили назвать Тундрой, передаёт газета "Петербургский дневник".

"Растить маленького оленёнка мама стала вместе с бабушкой Пальмирой. Сразу после рождения детёныш встал на ножки: взросление у копытных происходит очень быстро, ведь это вопрос их выживания в природе", — говорится в сообщении.

По словам работников зоопарка, Тундра уже с удовольствием пробует главное лакомство в их семействе — геркулесовую кашу, однако молоко матери пока остаётся основой его рациона. Сперва оленёнок был немного пугливым, но мама Тюля и бабушка Пальмира показали крохе собственным примером, что работники зоопарка — друзья, которым можно доверять.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Московском зоопарке с размахом отметили день рождения панд Жуи и Диндин. Праздничная программа была подготовлена в классических традициях китайского искусства. Кроме того, сотрудники зоопарка приготовили для Диндин, которой исполнилось пять лет, бамбуковый торт с цифрой 5 и фигурой лошади из бамбука. Для Жуи, которому исполнилось шесть, был изготовлен торт с соответствующей цифрой.

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"ВКонтакте" / Ленинградский зоопарк

Григорий Воронцов

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