В Ленинградском зоопарке выбрали имя северному оленёнку

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для северного оленёнка, который родился от самки Тюли 7 мая. Малыша решили назвать Тундрой, передаёт газета "Петербургский дневник".

"Растить маленького оленёнка мама стала вместе с бабушкой Пальмирой. Сразу после рождения детёныш встал на ножки: взросление у копытных происходит очень быстро, ведь это вопрос их выживания в природе", — говорится в сообщении.

По словам работников зоопарка, Тундра уже с удовольствием пробует главное лакомство в их семействе — геркулесовую кашу, однако молоко матери пока остаётся основой его рациона. Сперва оленёнок был немного пугливым, но мама Тюля и бабушка Пальмира показали крохе собственным примером, что работники зоопарка — друзья, которым можно доверять.