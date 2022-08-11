В Ленинградском зоопарке выбрали имя северному оленёнку
Оленёнка из Ленинградского зоопарка решили назвать Тундрой
В Ленинградском зоопарке выбрали имя для северного оленёнка, который родился от самки Тюли 7 мая. Малыша решили назвать Тундрой, передаёт газета "Петербургский дневник".
"Растить маленького оленёнка мама стала вместе с бабушкой Пальмирой. Сразу после рождения детёныш встал на ножки: взросление у копытных происходит очень быстро, ведь это вопрос их выживания в природе", — говорится в сообщении.
По словам работников зоопарка, Тундра уже с удовольствием пробует главное лакомство в их семействе — геркулесовую кашу, однако молоко матери пока остаётся основой его рациона. Сперва оленёнок был немного пугливым, но мама Тюля и бабушка Пальмира показали крохе собственным примером, что работники зоопарка — друзья, которым можно доверять.
Ранее Лайф рассказывал, что в Московском зоопарке с размахом отметили день рождения панд Жуи и Диндин. Праздничная программа была подготовлена в классических традициях китайского искусства. Кроме того, сотрудники зоопарка приготовили для Диндин, которой исполнилось пять лет, бамбуковый торт с цифрой 5 и фигурой лошади из бамбука. Для Жуи, которому исполнилось шесть, был изготовлен торт с соответствующей цифрой.
"ВКонтакте" / Ленинградский зоопарк