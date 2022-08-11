Врач рассказала, в каком водоёме риск подхватить ротавирус наиболее высок

В жаркую погоду в водоёме велика опасность получить не только заряд бодрости, но и ротавирусную инфекцию. Об этом в беседе с "Газетой. ru" предупредила врач-инфекционист Татьяна Ковалёва. По её словам, вода — это прекрасный субстрат для размножения различных бактерий и вирусов.

"Ротавирусом легко заразиться при попадании воды в нос или рот во время купания в водоёме, где обитает возбудитель. Заболевший человек сам становится разносчиком инфекции и может заразить окружающих, купаясь с ними в одном водоёме. Такой риск сохраняется даже при купании в бассейне, несмотря на наличие хлора", — отметила специалист.

Она подчеркнула, что крайне опасны озёра с непроточной водой. Также высокий риск заражения ротавирусом остаётся и при купании в речке. Море же, по словам врача, в этом плане безопаснее, поскольку морская вода богата йодом и солями, которые мешают размножению вирусов. В заключение Ковалёва порекомендовала избегать попадания воды в рот и нос, а также мыть руки с мылом после любого контакта с пресной водой, песком и другими источниками инфекции.