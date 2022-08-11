Общие походы в бар и настольные игры: Россияне перечислили самые странные корпоративные правила

Среди самых странных корпоративных правил россияне назвали контроль времени, обязательное участие в спортивных активностях на работе и общий поход на обед. Результаты опроса сервиса "Зарплата.ру" приводит RT. По словам большинства (60%), несмотря на важные корпоративные традиции, нетрадиционные правила не должны быть обязательными.

Так, контроль рабочего времени — необходимость отпрашиваться на перерывы, перекуры, походы в туалет, на обед — назвали странным 28% опрошенных. Обязательное участие в корпоративных спортивных активностях считают необычным 18% россиян, а общий поход на обед отделом — 13%. Также респонденты напомнили о подборе стиля одежды по корпоративным правилам.

Ещё 8% опрошенных посчитали странным обязательное участие в съёмках для контента корпоративных ресурсов: соцсети, дайджесты, рассылки. Такое же количество респондентов указали запрет на еду, питьё, содержание различных личных вещей или цветов на рабочем месте.

Кроме того, 3% отметили необходимость ходить по кафе и барам с коллегами, чтобы "всегда сохранять коллектив в полном составе". Среди необычных "обязанностей" также прозвучало кормление животных и уход за ними в офисе, настольные игры с коллегами, а также участие в корпоративных переписках.