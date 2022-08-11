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11 августа, 13:05

Белоруссия построит порт на северо-западе России

Премьер Белоруссии сообщил, что проект по строительству порта в РФ запустят до конца года

На северо-западе России будет построен белорусский порт, проект по его созданию будет реализован до конца 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Речь о северо-западном регионе России. Если спросите, где конкретно? Я отвечу: давайте закроем сделку и после этого раскроем карты. Проект заработает в ближайшее время, до конца года точно", — приводит его слова БелТА.

Кроме того, уточнил Головченко, президент республики Александр Лукашенко потребовал провести дополнительный анализ ещё по двум-трём локациям и уточнить стоимость вложений в проекты. Премьер добавил, что в них необходим больший размер вложений в инфраструктуру, поэтому надо посмотреть, как это отразится на экономике. Дополнительные порты нужны для перевалки больших объёмов грузов.

Россияне стали ездить за зарубежными брендами в Минск

Россияне стали ездить за зарубежными брендами в Минск

Ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что трудности с экспортом не сильно повлияли на бюджет республики. Он уточнил, что экспорт, который был у страны в Российскую Федерацию, увеличивается.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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