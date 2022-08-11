Белоруссия построит порт на северо-западе России

На северо-западе России будет построен белорусский порт, проект по его созданию будет реализован до конца 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Речь о северо-западном регионе России. Если спросите, где конкретно? Я отвечу: давайте закроем сделку и после этого раскроем карты. Проект заработает в ближайшее время, до конца года точно", — приводит его слова БелТА.

Кроме того, уточнил Головченко, президент республики Александр Лукашенко потребовал провести дополнительный анализ ещё по двум-трём локациям и уточнить стоимость вложений в проекты. Премьер добавил, что в них необходим больший размер вложений в инфраструктуру, поэтому надо посмотреть, как это отразится на экономике. Дополнительные порты нужны для перевалки больших объёмов грузов.