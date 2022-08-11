"Давай, Джо, он прямо за тобой!": Ведущий CBS поглумился над неравной битвой Байдена с пиджаком

Американский ведущий Late Night Show на телеканале CBS Стивен Кольбер поглумился над очередным конфузом оправившегося от ковида Джо Байдена. Недавно у президента США выдался непростой день: сначала "удар в спину" нанёс пиджак, а затем убежали очки.

Джо Байден безуспешно пытается надеть пиджак во время рабочего визита в Кентукки. Видео © C-Span.org

В прямом эфире Кольбер напомнил телезрителям о том, как Байден запутался в рукаве, пытаясь надеть пиджак на ветру. Журналист в шутку сказал, что глава Белого дома сейчас "силён как никогда", но злополучный предмет одежды нарушил все его планы.

"Давай, Джо, он прямо за тобой! Давай на 110%! Выложись по полной, ты ведь можешь, ты молодец! Эх, не вышло", — прокомментировал Кольбер неуклюжие движения Байдена в юмористической манере.