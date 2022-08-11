За сербскую "Црвену Звезду" будет выступать российский футболист

Россиянин Егор Пруцев стал игроком сербской "Црвены Звезды". Об этом сообщает пресс-служба белградского клуба.

Контракт 19-летнего полузащитника рассчитан на четыре года. Пруцев будет играть под 29-м номером.

Пруцев является воспитанником академии "Сочи". За основную команду он провёл один матч. Вторую часть прошлого сезона молодой футболист отыграл в аренде в "Нефтехимике", в 13 матчах на его счету — три мяча и две голевые передачи.