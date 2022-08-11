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11 августа, 13:28

За сербскую "Црвену Звезду" будет выступать российский футболист

Полузащитник "Сочи" Пруцев стал игроком "Црвены Звезды"

<p>Егор Пруцев стал игроком "Црвены Звезды". Обложка © Официальный <a href="http://www.crvenazvezdafk.com/scc/vest/13630/Jegor-Prucev-u-Crvenoj-zvezdi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> ФК "Црвена Звезда"</p>

Егор Пруцев стал игроком "Црвены Звезды". Обложка © Официальный сайт ФК "Црвена Звезда"

Россиянин Егор Пруцев стал игроком сербской "Црвены Звезды". Об этом сообщает пресс-служба белградского клуба.

Контракт 19-летнего полузащитника рассчитан на четыре года. Пруцев будет играть под 29-м номером.

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Пруцев является воспитанником академии "Сочи". За основную команду он провёл один матч. Вторую часть прошлого сезона молодой футболист отыграл в аренде в "Нефтехимике", в 13 матчах на его счету — три мяча и две голевые передачи.

Ранее Лайф рассказывал, что московский "Спартак" расторг контракты с двумя футболистами. Полузащитник Йоррит Хендрикс стал игроком немецкой "Фортуны", а Педро Роша перешёл в бразильскую "Форталезу".

Артур Лапсаков

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