За сербскую "Црвену Звезду" будет выступать российский футболист
Полузащитник "Сочи" Пруцев стал игроком "Црвены Звезды"
Егор Пруцев стал игроком "Црвены Звезды". Обложка © Официальный сайт ФК "Црвена Звезда"
Россиянин Егор Пруцев стал игроком сербской "Црвены Звезды". Об этом сообщает пресс-служба белградского клуба.
Контракт 19-летнего полузащитника рассчитан на четыре года. Пруцев будет играть под 29-м номером.
Пруцев является воспитанником академии "Сочи". За основную команду он провёл один матч. Вторую часть прошлого сезона молодой футболист отыграл в аренде в "Нефтехимике", в 13 матчах на его счету — три мяча и две голевые передачи.
Ранее Лайф рассказывал, что московский "Спартак" расторг контракты с двумя футболистами. Полузащитник Йоррит Хендрикс стал игроком немецкой "Фортуны", а Педро Роша перешёл в бразильскую "Форталезу".