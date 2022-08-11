Шольц назвал лучшего кандидата на роль посредника в диалоге с Россией по поставкам газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержал бы кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на роль посредника в споре с Россией о сокращении поставок газа. Об этом сообщает DPA.

По словам Шольца, было бы "похвально", если бы Шрёдер провёл переговоры с Москвой по поводу отремонтированной турбины для газопровода "Северный поток", которая сейчас находится в Западной Германии.