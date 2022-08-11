Шольц назвал лучшего кандидата на роль посредника в диалоге с Россией по поставкам газа
DPA: Шольц назвал Шрёдера лучшим кандидатом на роль посредника в диалоге с РФ по газу
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержал бы кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на роль посредника в споре с Россией о сокращении поставок газа. Об этом сообщает DPA.
По словам Шольца, было бы "похвально", если бы Шрёдер провёл переговоры с Москвой по поводу отремонтированной турбины для газопровода "Северный поток", которая сейчас находится в Западной Германии.
Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. В Кремле заявили, что "Газпром" хочет подтверждения неподсанкционного статуса оборудования. Позже зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о невозможности завершить работы на "Северном потоке" из-за западных ограничений против России.
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