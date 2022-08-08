Лобода и Барских на заработках в США спели на русском для богачей

Украинские певцы Светлана Лобода и Макс Барских переходят от интервью к интервью, рапортуя, что не собираются возвращаться в Россию. Лобода даже призналась, что о поездке в Москву молили дочери, но она была непреклонна. Теперь артисты, похоже, делают упор на русскоязычную аудиторию на Западе. Иначе как объяснить тот факт, что оба выступили в США на частном корпоративе богатой пары...

Причём бывшая участница группы "ВИА Гра" не стала сообщать подписчикам, для чего прилетела в Нью-Йорк. А вот Барских с радостью поделился видеозаписью с концерта. В ролике он, кстати, обращается к зрителям на русском языке. А куда деваться? Все хиты что Макса, что Светы написаны на великом и могучем, благодаря им артисты и сколотили состояние.

Макс Барских выступил в США, исполнив хиты на русском языке. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / max_barskih

Как пишет телеграм-канал "Неопра, блин!", вечеринка с участием Лободы и Барских проходила в одном из гольф-клубов Бруклина. Там отмечали день рождения сына богачей.

Светлана Лобода отыграла на частном корпоративе богатой пары в США. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lobodafan20, infinitymotions