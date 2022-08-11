Политики ФРГ призывают Шольца запустить "Северный поток – 2" из-за угрозы массовых бунтов
SZ: Немецкие политики призвали Шольца запустить "Северный поток – 2"
Если власти Германии не изменят решение по "Северному потоку – 2", то страну ждут тяжёлые времена и массовые протесты. Такой прогноз озвучили представители нескольких политических партий ФРГ в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Политики убеждены, что российский газопровод следует запустить, в частности, чтобы избежать дальнейшего повышения цен на топливо.
Так, заместитель главы депутатской группы ХДС в парламенте земли Бранденбург Франк Боммерт отметил, что промедление в этом вопросе грозит Германии массовыми бунтами. В свою очередь глава партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла считает, что санкции против РФ необходимо вовсе отменить, а следом дать старт "Северному потоку – 2". Представительница этой же партии Кристина Баум даже создала петицию с требованием запуска газопровода. Она напомнила, что проект не запускался лишь из-за того, что США оказывали давление на Берлин ещё до начала спецоперации на Украине.
"Мы должны быть счастливы иметь возможность получать российский газ так дёшево и с такими надёжными поставками", — отметила Баум.
В материале издания также говорится, что представители самых разных политических и экономических течений в Германии выступают за запуск "Северного потока – 2".
Напомним, ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил за запуск "Северного потока – 2". По мнению политика, это смогло бы решить непростую энергетическую ситуацию в стране. Однако нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею о запуске газопровода. По его мнению, мощности "Северного потока – 1" для страны достаточно.
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