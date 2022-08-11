Удары ВСУ не привели к пожарам на энергоблоках Запорожской АЭС

Удары украинской артиллерии по Запорожской АЭС не привели к пожарам на энергоблоках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию города Энергодара. Информация о горящем энергоблоке появилась в четверг в телеграм-каналах.

Последствия обстрела района Запорожской АЭС. Видео © Mash на Донбассе

"Информация о последствиях обстрела уточняется, но энергоблок точно не горит", — заверил собеседник агентства.

По уточнённым данным, удары наносились с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра.

"Удары по АЭС наносятся с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского", — написал в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.