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Опубликовано 11 августа 2022, 13:55

Удары ВСУ не привели к пожарам на энергоблоках Запорожской АЭС

Удары украинской артиллерии по Запорожской АЭС не привели к пожарам на энергоблоках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию города Энергодара. Информация о горящем энергоблоке появилась в четверг в телеграм-каналах.

Последствия обстрела района Запорожской АЭС. Видео © Mash на Донбассе

"Информация о последствиях обстрела уточняется, но энергоблок точно не горит", — заверил собеседник агентства.

По уточнённым данным, удары наносились с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра.

"Удары по АЭС наносятся с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского", — написал в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять "прилётов" в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять "прилётов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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