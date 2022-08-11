Лжестажёр из "Пятёрочки" обчистил ещё несколько магазинов в Москве

Полиция задержала вора, который под видом стажёра приходил в столичные супермаркеты и выносил выручку из кассы. Таким образом он нанёс ущерб трём магазинам на почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД России.

Мужчина под видом стажёра крадёт деньги из кассы. Видео © Telegram / "МВД МЕДИА"

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району города Москвы задержали 28-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж денежных средств из магазинов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, "стажёра" ставили на кассу, но вместо обслуживания покупателей он собирал всю выручку и уходил. За несколько дней парень похитил из трёх магазинов на улицах Новаторов, Новочерёмушкинской и Профсоюзной почти 100 тысяч рублей, которые вскоре потратил.

В правоохранительных органах добавили, что по факту возбуждены уголовные дела по статье о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.