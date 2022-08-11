Диетолог Арзамасцев рассказал, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья

Количество фастфуда, которое можно съесть без вреда для здоровья, зависит как от генетики человека, так и от самого объёма потребляемой пищи. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев.

По словам специалиста, желательно соблюдать меру, однако этот показатель для каждого свой и многое зависит от генетических особенностей человека.

"Для кого-то мера — это один раз в месяц поесть вредной еды, а для кого-то — несколько раз. Для людей, имеющих небольшой вес, которые мало питаются, мера крайне важна, потому что они должны из небольшого количества питания получать достаточно большой состав витаминов и микроэлементов", — объяснил Арзамасцев.

Эксперт напомнил, что употребление фастфуда может спровоцировать воспаление ЖКТ, гастрит или желчнокаменную болезнь, а также негативно сказываться на сосудах и сердце. А при недостатке питательных элементов человек будет терять хрящевую и мышечную ткань гораздо быстрее, чем если бы питался здоровой пищей, предупредил врач.