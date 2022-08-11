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11 августа, 14:12

"Идёт нацификация Евросоюза": Политолог назвал издевательством запрет Эстонии на въезд россиян

Финский политолог Бекман назвал издевательством запрет Эстонии на въезд россиян

Решение властей Эстонии запретить въезд для граждан РФ с шенгенскими визами является издевательством. Об этом в беседе с Лайфом заявил финский политолог Йохан Бекман.

"Это решение имеет чисто издевательский характер. Это издевательство над людьми, чисто ненависть. К сожалению, здесь эстонцы не одни", — сказал он.

Политолог предположил, что далее Эстония запретит русским ходить по тротуарам, равно как это сделали в своё время нацисты по отношению к евреям. Правда, ещё им запрещалось находиться в парках и публичных местах. При этом российские туристы ни в чём не виноваты, они не могут влиять ни в какую сторону, подчеркнул Бекман. А то, что происходит сейчас, по его мнению, — типичное нацистское преследование "четвёртого рейха".

"Нужно понимать, что весь Евросоюз — это одна огромная Украина. Идёт нацификация Евросоюза", — заключил политолог.

Эстония запретит въезд для россиян, которым выдала шенгенские визы

Эстония запретит въезд для россиян, которым выдала шенгенские визы

Напомним, обсуждение возможного запрета на визы для россиян началось в Европе в конце июля. Тогда в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу документов гражданам России. Позже с инициативой прекращения выдачи туристических виз выступили в Латвии и Польше, а также в самой Эстонии. Сейчас ЕС обсуждает содержание седьмого пакета антироссийских санкций, включая вопрос прекращения выдачи Шенгенов россиянам.

Обложка ©

Shutterstock

Юлия Архипова

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