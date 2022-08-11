"Идёт нацификация Евросоюза": Политолог назвал издевательством запрет Эстонии на въезд россиян

Политолог предположил, что далее Эстония запретит русским ходить по тротуарам, равно как это сделали в своё время нацисты по отношению к евреям. Правда, ещё им запрещалось находиться в парках и публичных местах. При этом российские туристы ни в чём не виноваты, они не могут влиять ни в какую сторону, подчеркнул Бекман. А то, что происходит сейчас, по его мнению, — типичное нацистское преследование "четвёртого рейха".