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11 августа, 14:24

Учёные выяснили, что женщины-вегетарианцы чаще ломают бёдра

Исследователи из Лидского университета в Великобритании выяснили, что женщины, придерживающиеся вегетарианской диеты, в будущем чаще сталкиваются с переломами бёдер. Результат работы был опубликован в журнале BMC Medicine.

Учёные проанализировали данные о состоянии здоровья и рационе питания более 26 тысяч женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Полученные данные показали, что примерно за 22-летний период у женщин-вегетарианцев вероятность перелома бедра была на треть выше, чем у тех, кто регулярно употреблял мясо.

Как утверждают специалисты, вегетарианки не получают достаточного количества питательных веществ для здоровья костей и мышц. Помимо этого они чаще имеют недостаточный вес и меньшее количество жира, который может смягчить удар при падении.

Учёные советуют людям на вегетарианской диете для укрепления костей употреблять обогащённые злаки с добавлением железа и витамина В12, а также добирать белок из орехов и бобовых, например фасоли.

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Ранее Лайф писал, что диетолог Соломатина предупредила о возможных рисках вегетарианства. Эксперт советует относиться к питанию рационально, так как далеко не все люди могут выдержать длительный отказ от животной пищи.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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