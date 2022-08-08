7 любимых всеми продуктов, которые портят зубы и убивают улыбку

Газированные напитки

Регулярное употребление газированной сладкой воды способно привести к большим проблемам с зубами. Ведь газированные напитки содержат сахар и химические красители, вредные для здоровья зубов, напомнила в беседе с Лайфом врач-стоматолог Натэла Ломакина.

Сами пузырьки газа негативно воздействуют на пиликулу — плёнку на поверхности зуба. Она разрушается, ослабевают её защитные функции по отношению к эмали зубов Натэла Ломакина Кандидат медицинских наук, член НОМ России, широкопрофильный специалист

Маринованные продукты

Многие люди очень любят маринованные овощи: помидоры, огурцы, чеснок и так далее. Однако содержащийся в маринадах уксус крайне негативно влияет на состояние зубной эмали. Поэтому употреблять такие продукты в пищу следует осторожно, а после еды полоскать рот, не допускать, чтобы части маринованных овощей застревали в зубах.

Натуральные фруктовые соки и кислые фрукты

Зубам вредят продукты с высокой кислотностью, например, апельсины, лимоны, грейпфруты, и сделанные из этих цитрусовых натуральные соки. Фото © Freepik / Wirestock

Высокая кислотность некоторых фруктов и изготовляемых из них натуральных соков тоже способна повредить зубам. Хотя многие фрукты полезны организму в целом, зубам они вредят. Поэтому каждый день есть эти фрукты и пить соки из них нельзя. К таким фруктам относятся апельсины, лимоны, ананасы, кислые яблоки, грейпфруты.

Каши на молоке

Казалось бы, молочные каши — очень полезная еда. Не зря ведь их дают и в детских садах, и в больницах. Но вязкость молочных каш влечёт за собой неблагоприятные последствия для здоровья зубов.

Обволакивая зубы, такие каши способствуют развитию болезнетворной флоры, вызывающей кариес и другие зубные болезни. Поэтому после завтрака или ужина с молочной кашей обязательно надо почистить зубы и прополоскать рот Натэла Ломакина Кандидат медицинских наук, член НОМ России, широкопрофильный специалист

Яйца всмятку

Ещё один продукт, вредящий эмали зубов, — яйца всмятку. Вред их также связан с вязкостью: яичный желток прилипает к зубам и вызывает разрушительные процессы. Поэтому после употребления такой пищи лучше тоже сразу чистить зубы.

Сухофрукты

Сухофрукты особенно часто употребляют вегетарианцы, но не все знают, что чернослив и курага способны оказывать негативное воздействие на состояние зубов. Всё дело в сахаре, а ещё в том, что части сухофруктов застревают между зубами, разрушая эмаль. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Различные сухофрукты — чернослив, курага, кумкват и так далее — считаются полезной вегетарианской пищей. Но они также способны оказывать негативное воздействие на состояние зубов. Части сухофруктов застревают между зубами, разрушая эмаль. Кроме того, содержащийся в них сахар тоже плохо влияет на состояние зубов и ротовой полости.

Мясо с костями

Некоторые люди, особенно мужчины, любят мясо на кости, пытаются разгрызать кости. Но эта привычка может негативно отразиться на состоянии зубов, так как кости способны механически повредить зубную эмаль, а в некоторых случаях зуб даже может надломиться при попытке раскусить кость.