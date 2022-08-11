AP: McDonald's намерена открыть рестораны на Украине в ближайшие месяцы

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" намерена возобновить деятельность на Украине в ближайшие месяцы. Об этом говорится в публикации Associated Press. Согласно агентству, компания начнёт постепенно открывать некоторые рестораны в Киеве и на западе Украины, где другие организации уже ведут бизнес.

"Мы много разговаривали с нашими сотрудниками, которые выразили сильное желание вернуться к работе и снова открыть наши рестораны на Украине", — сказано в письме старшего вице-президента "Макдоналдса" Пола Помроя.

По данным СМИ, компания имеет 109 ресторанов на территории Украины, однако пока не известно, сколько из них откроется в ближайшие месяцы. Организация в скором времени планирует начать работу с поставщиками, чтобы доставить продукты в заведения.