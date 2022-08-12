Врач клуба СКА назвал плохую экипировку вероятной причиной гибели 14-летнего хоккеиста
Одной из причин гибели 14-летнего игрока хоккейного клуба СКА может быть недостаточная экипировка, сообщил врач клуба Дмитрий Богдашевский. В беседе с "Газетой.ru" специалист подчеркнул, что ему сложно оценивать ситуацию, поскольку он не видел случившегося.
По его предположению, юный спортсмен мог быть "плохо обследован и случилось такое совпадение" либо причиной трагедии стала плохая экипировка.
"В 14 лет не бывает такого сильного броска, чтобы такое случилось. Мне очень тяжело комментировать, поскольку я не был на месте. Чтобы комментировать, надо видеть ситуацию и знать мальчика, его здоровье, а я его совершенно не знал", — сказал врач.
Лайф уже рассказывал, что юный хоккеист 2008 года рождения скончался 11 августа после произошедшего на тренировке команды школы СКА трагического инцидента. Причиной смерти стало попадание шайбы в грудь. Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка.
Flickr / Edgar Breshchanov