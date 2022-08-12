Врач клуба СКА назвал плохую экипировку вероятной причиной гибели 14-летнего хоккеиста

Одной из причин гибели 14-летнего игрока хоккейного клуба СКА может быть недостаточная экипировка, сообщил врач клуба Дмитрий Богдашевский. В беседе с "Газетой.ru" специалист подчеркнул, что ему сложно оценивать ситуацию, поскольку он не видел случившегося.

"В 14 лет не бывает такого сильного броска, чтобы такое случилось. Мне очень тяжело комментировать, поскольку я не был на месте. Чтобы комментировать, надо видеть ситуацию и знать мальчика, его здоровье, а я его совершенно не знал", — сказал врач.