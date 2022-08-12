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12 августа, 09:19

В Петербурге возбуждено уголовное дело после гибели юного хоккеиста СКА на тренировке

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели хоккеиста СКА 2008 года рождения на тренировке. Об этом говорится в заявлении городского ГСУ СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК "Причинение смерти по неосторожности", по факту гибели 14-летнего мальчика во время тренировки по хоккею, проходившей в одном из хоккейных комплексов, расположенных на территории Петроградского района города", — сказано в сообщении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в ГСУ СК РФ.

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Лайф уже рассказывал, что юный хоккеист 2008 года рождения скончался 11 августа после произошедшего на тренировке команды школы СКА трагического инцидента. Причиной смерти стало попадание шайбы в грудь.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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