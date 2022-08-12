В Петербурге возбуждено уголовное дело после гибели юного хоккеиста СКА на тренировке

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели хоккеиста СКА 2008 года рождения на тренировке. Об этом говорится в заявлении городского ГСУ СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК "Причинение смерти по неосторожности", по факту гибели 14-летнего мальчика во время тренировки по хоккею, проходившей в одном из хоккейных комплексов, расположенных на территории Петроградского района города", — сказано в сообщении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в ГСУ СК РФ.