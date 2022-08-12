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12 августа, 09:04

КамАЗ вылетел в кювет после столкновения с ракетным комплексом "Искандер" на Кубани

На Кубани КамАЗ столкнулся с "Искандером" на федеральной трассе

Ракетный комплекс "Искандер" и КамАЗ столкнулись на федеральной трассе "Кавказ" в Краснодарском крае. Об этом сообщает портал "Город Армавир".

Столкновение "Искандера" и КамАЗа на трассе. Видео © VK / KROPNEWS | Кропоткин | Новости | ЧП | ДТП

Всё произошло в районе поворота на Курагинск. Большегруз перевозил пятилитровые бутылки с водой, как можно заметить на кадрах, они вылетели на проезжую часть. В Новокубанском аварийно-спасательном отряде уточнили, что в машинах зажало людей, их освободили сотрудники "Кубань-спаса" и передали прибывшим медикам.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. От удара КамАЗ частично съехал с дороги и влетел в дерево, а у "Искандера" повреждены лобовые стёкла.

  • Последствия аварии "Искандера" и КамАЗа. Фото © Gorodarmavir.ru
    Последствия аварии "Искандера" и КамАЗа. Фото © Gorodarmavir.ru
  • Последствия аварии "Искандера" и КамАЗа. Фото © Gorodarmavir.ru
    Последствия аварии "Искандера" и КамАЗа. Фото © Gorodarmavir.ru
  • Последствия аварии "Искандера" и КамАЗа. Фото © Gorodarmavir.ru
    Последствия аварии "Искандера" и КамАЗа. Фото © Gorodarmavir.ru

Последствия аварии "Искандера" и КамАЗа. Фото © Gorodarmavir.ru

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В Иркутской области водитель внедорожника сбил на трассе медведя и влетел под КамАЗ

В Иркутской области водитель внедорожника сбил на трассе медведя и влетел под КамАЗ

Ранее Лайф рассказывал, что в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Новосибирской области пострадало 11 человек. Спасателям также пришлось деблокировать водителя и женщину из микроавтобуса, после чего они были переданы врачам скорой помощи.

Обложка ©

Gorodarmavir.ru

Артур Лапсаков

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