КамАЗ вылетел в кювет после столкновения с ракетным комплексом "Искандер" на Кубани

Ракетный комплекс "Искандер" и КамАЗ столкнулись на федеральной трассе "Кавказ" в Краснодарском крае. Об этом сообщает портал "Город Армавир".

Столкновение "Искандера" и КамАЗа на трассе. Видео © VK / KROPNEWS | Кропоткин | Новости | ЧП | ДТП

Всё произошло в районе поворота на Курагинск. Большегруз перевозил пятилитровые бутылки с водой, как можно заметить на кадрах, они вылетели на проезжую часть. В Новокубанском аварийно-спасательном отряде уточнили, что в машинах зажало людей, их освободили сотрудники "Кубань-спаса" и передали прибывшим медикам.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. От удара КамАЗ частично съехал с дороги и влетел в дерево, а у "Искандера" повреждены лобовые стёкла.





