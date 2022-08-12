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12 августа, 08:57

"Трибунал или комедийное шоу": Медведев напророчил будущее Зеленскому

Медведев напророчил Зеленскому трибунал или возврат в шоу на роли второго плана

Для украинского президента Владимира Зеленского есть только два варианта в будущем — трибунал или возврат на вторые роли в комедийных шоу. Такое мнение относительно итога для лидера Незалежной высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

"Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", — привела журналистка слова политика в телеграм-канале.

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А ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что будет баллотироваться на пост главы украинского государства. Выборы на Украине должны состояться в 2024 году. При этом политолог Гаспарян подчеркнул, что именно Арестович подпишет акт утилизации Украины как государства.

Обложка ©

Getty Images / Alexey Furman

Светлана Оперук

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