Для украинского президента Владимира Зеленского есть только два варианта в будущем — трибунал или возврат на вторые роли в комедийных шоу. Такое мнение относительно итога для лидера Незалежной высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

"Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", — привела журналистка слова политика в телеграм-канале.