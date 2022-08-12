Mash: ВСУ обстреляли из миномётов погранпункт в Курской области

ВСУ из миномётов обстреляли погранпункт рядом с селом Гуево Курской области, примерно в 3,5 километра от границы с Украиной. По данным Mash, инцидент произошёл около 8:15 утра 12 августа. Предварительно, пострадавших нет.

По сообщениям местных жителей, село перекрыли для обезвреживания снарядов, организован объезд через соседнюю Куриловку.