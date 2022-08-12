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12 августа, 08:51

Mash: ВСУ обстреляли из миномётов погранпункт в Курской области

ВСУ из миномётов обстреляли погранпункт рядом с селом Гуево Курской области, примерно в 3,5 километра от границы с Украиной. По данным Mash, инцидент произошёл около 8:15 утра 12 августа. Предварительно, пострадавших нет.

По сообщениям местных жителей, село перекрыли для обезвреживания снарядов, организован объезд через соседнюю Куриловку.

ВСУ вновь обстреляли посёлки в Курской области

ВСУ вновь обстреляли посёлки в Курской области

А ранее сегодня стало известно, что Вооружённые силы Украины нанесли удары по селу Свердликово в Курской области, пострадавших в результате этого нет. Огневая точка противника была подавлена ответным огнём.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Александра Вишнякова

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