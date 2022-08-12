Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности на военном направлении
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы безопасности на военном направлении.
"У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова, на военном направлении. Докладчик — министр обороны Сергей Шойгу", — сказал глава государства, открывая совещание.
Предыдущее заседание состоялось 4 августа, тогда президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обострение ситуации в Нагорном Карабахе.
ТАСС / Терещенко Михаил