Температура у детей и битое стекло в горле: Какие симптомы вызывает штамм ковида "кентавр"

В России продолжается рост заражений коронавирусом, и уже переболевшие пациенты делятся тем, как протекала их болезнь. Многие из них рассказывают об ужасной боли в горле, которую вызывает штамм "кентавр", сравнивая её с ощущениями от выпитого стакана кипятка или битого стекла. Об этом сообщает kp.ru.

"Бросало в жар и холод. Жил как амёба, сложно было даже поднести стакан воды ко рту. Такое состояние держалось дней пять", — рассказал журналист Дмитрий Шишкин.

По его словам, всё началось с лёгкой боли в горле, а на следующее утро температура поднялась до 38,5 градуса и появилась жуткая ломота в суставах. Причём сбить температуру не помогали никакие лекарства, лишь антибиотики спасли ситуацию. Дмитрий добавил, что его горло болело настолько сильно, что сложно было разговаривать и дышать.

"Горло горело так, будто только что стакан с кипятком выпил. С женой я объяснялся жестами, потому что не мог говорить", — вспоминает он.

Многие из пациентов также говорят о сильной боли в горле, которая похожа на то, будто человек проглотил битое стекло. Температура при этом держится в районе 39 градусов и ломит суставы. По словам жительницы Санкт-Петербурга Христины, она даже думала, что умрёт, ощущения были как после операции под общим наркозом. Девушку заразил муж, а после этого заболела и их четырёхлетняя дочка, температура у которой также поднималась до 39,3 градуса.

"У дочери сразу же покраснело горло, у нас у всех начался гаркающий кашель, как при фарингите. Муж почти не разговаривает, только шёпотом. <…> Больше всего досталось дочке, она лежала пластом и плакала, что ручки и ножки выкручивает. У нас у всех очень сильно ломало суставы: тазобедренные, колени, ноги", — поделилась Христина.

Новый штамм поражает организм детей сильнее предыдущих. У несовершеннолетних поднимается температура, как у взрослых, и болят суставы. Ещё один новый симптом, который заметили пациенты, — тошнота.