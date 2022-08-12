Пюре или порция в "пять кулачков": Нутрициолог раскрыла, когда и как можно начинать кормить ребёнка арбузом

Вводить арбуз в рацион малыша можно уже после начала прикорма, однако для каждого возраста порция будет разной. Кроме того, арбуз поможет поддержать водный баланс, если ребёнок не хочет пить воду. О важных правилах употребления этого продукта Лайфу рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Полина Жаркова.

"Арбуз можно предложить ребёнку небольшими порциями уже после начала прикорма в виде пюре (до восьми месяцев) или маленьких кусочков (для детей постарше). Полноценную порцию арбуза — в пять детских кулачков — можно предлагать ребёнку уже после года", — рассказала собеседница Лайфа.

Она назвала и плюсы бахчевых для детей: хорошо охлаждённые кусочки арбуза помогут облегчить процесс прорезывания зубов;

клетчатка благоприятно влияет на моторику кишечника;

арбуз содержит большое количество минералов и немного витаминов;

состав арбуза (90% воды) в жаркое время поможет поддержать водный баланс, если ребёнок не хочет пить воду.

Однако родителям нужно помнить, что это лакомство не сможет заменить полноценный приём пищи растущему малышу. Кроме того, детям стоит давать только свеженарезанную ягоду. А вот если ребёнок проглотил косточку, переживать не стоит. Семена арбуза не перевариваются и в скором времени выйдут естественным путём, уверяет врач.

Полина Жаркова напомнила, что покупать следует только целые арбузы и дыни, торговая точка должна располагаться под навесом, продукты должны быть накрыты тентом и лежать на стеллаже, а не на земле. Товар обязательно должен быть сертифицирован. Дома арбуз нужно тщательно помыть с мылом под проточной водой. Хранится арбуз недолго: при комнатной температуре он не пригоден для еды уже через час, а в холодильнике может храниться до 48 часов.