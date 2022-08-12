Диетолог рассказала, как правильно есть арбуз

Арбуз лучше употреблять в качестве перекуса, отдельно от остальной еды, поскольку в нём содержится слишком много сахара. За один раз лучше не съедать более 200 граммов этого лакомства. Такие советы дала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Не нужно есть арбуз килограммами. Калорийность арбуза — 25–27 килокалорий на 100 граммов, соответственно, в килограмме в среднем содержится 250 килокалорий, а два килограмма — это 500 килокалорий. Это очень большая нагрузка, причём сахарная нагрузка", — рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Врач рекомендует съедать по 200 граммов арбуза за один раз. Лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное. Порции арбуза по 200 граммов можно употреблять до четырёх раз в день.

Некоторым категориям людей к употреблению арбуза нужно подходить с осторожностью, предупреждает диетолог. Арбуз обладает мочегонным действием. Если есть песок, камни в почках, арбуз может камешек сдвинуть. Если человек уже получает мочегонные препараты, имеет серьёзные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны желудочно-кишечного тракта, нужно остерегаться есть много арбуза. Если у человека декомпенсированный сахарный диабет, не надо есть сладкий арбуз, добавила Соломатина.