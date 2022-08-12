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12 августа, 00:19

СМИ узнали, что ФБР могло искать в поместье Трампа

WP: ФБР искало в поместье Трампа документы по ядерному оружию

Федеральное бюро расследований в ходе обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа искало там среди прочего секретные документы, связанные с ядерным оружием. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

В статье отмечается, что этот обыск указал на глубокую обеспокоенность нынешних властей США по поводу засекреченной информации, которая могла бы попасть не в те руки. Какого характера могли быть документы, интересующие ФБР, источники издания не пояснили.

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Как сообщал Лайф, о том, что имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, рассказал сам Трамп. Он усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что США переживают "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждала, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. А губернатор Флориды Рон Десантис после обыска у Трампа назвал США банановой республикой.

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Дональд Трамп. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев

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