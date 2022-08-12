В армии США начали тестировать форменный бюстгальтер

В американской армии начали тестировать форменный бюстгальтер для женщин-военнослужащих. Задача — облегчить им движение во время тренировок и боевых действий. Об этом пишет ежедневная газета Минобороны США Stars and Stripes.

Проект форменного бюстгальтера для женщин-военнослужащих США. Фото © stripes.com

Как говорится в публикации, четыре прототипа программы Army Tactical Brassiere ("Армейский тактический бюстгальтер") пока в разработке в Командном центре развития боевых возможностей армии США в Натике, штат Массачусетс. После испытаний окончательный вариант будет представлен Совету по униформе армии для утверждения.

Каждая модель бюстгальтера выполнена из огнезащитной ткани. Разница — в форме, расположении швов и застёжек, системе вентиляции и других деталях. Ожидается, что АТВ будут выдавать женщинам при поступлении на службу в армию вместе с другой форменной одеждой.

Издание пишет, что женщины в армии США сейчас пользуются спортивными бюстгальтерами, которые часто не подходят по размеру и оказываются неудобными для многочасового ношения в условиях физических нагрузок.