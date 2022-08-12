"Шагнувшие за Днепр": Обнародованы архивы об освобождении Днепропетровска

Министерство обороны РФ обнародовало документы из фондов своего Центрального архива об освобождении Днепропетровска в 1943 году. Мультимедийный раздел получил название "Шагнувшие за Днепр".

В нём рассказывается про подвиги советских воинов, освободивших город. Представлены среди прочего документы соединений Красной армии, наградные материалы освободителей, учётные карточки воинских захоронений, письма благодарных жителей, донесения о зверствах фашистов и коллаборантов.

Днепропетровская операция была начата 23 октября 1943 года. Войска 3-го Украинского фронта форсировали Днепр южнее и западнее Днепропетровска, а затем освободили его в ходе стремительного ночного штурма.

Так, в опубликованном журнале боевых действий 152-й стрелковой дивизии (46-я армия) отмечается, что "вся тяжесть боя легла преимущественно на пехоту, так как широкий водный рубеж не дал возможности переправить артиллерию немедленно вслед за пехотой".

В разделе о наградных материалах рассказывается о подвигах освободителей Днепропетровска. Так, старший лейтенант Георгий Естафьев получил задачу с десятью бойцами перейти Днепр, захватить плацдарм и удержать позицию до подхода основных сил. Уже находившиеся на правом берегу соединения остались без командования, Естафьев "быстро оценил обстановку" и взял эту роль на себя. Было отбито семь фашистских атак.