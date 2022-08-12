В Минстрое оценили возможность полного взыскания с россиян долгов в ЖКХ

В России задолженность в сфере жилищно-коммунального хозяйства достигла уже 1,4 триллиона рублей. Часть из этих накопленных долгов взыскать уже невозможно. Об этом заявил замглавы Минстроя Алексей Ересько.

В интервью РИА "Недвижимость" он отметил, что "цифра очень большая", вместе с тем призвал на неё не опираться: по его мнению, она "не отражает реальную картину". Дело в том, что большая часть этих долгов приходится на предприятия или объекты недвижимости, которых уже нет.

"Это долги как жителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и предприятий. В полном объёме взыскать их уже невозможно", — сказал замглавы Минстроя.

Он не уточнил, какую долю из общей суммы составляют такие невозвратные долги и что с ними планируется делать.