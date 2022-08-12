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11 августа, 23:02

"Новая высота для ценителей извращений": Захарова отреагировала на идею использовать в ЕС сточные воды

Захарова: Использование сточных вод в ЕС станет "новой высотой для ценителей извращений"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идею использовать сточные воды в Европе "новой высотой для ценителей извращений".

"Пить то, что кто-то уже пил, или вылил, или полил, или слил, — это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз — уже стали", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД РФ также добавила, что Европа не замечает реальных проблем и тратит всё, что есть, на поддержание огня конфликта на своём же континенте.

Жителей Молдавии призвали экономить воду из-за жары и отсутствия дождей

Жителей Молдавии призвали экономить воду из-за жары и отсутствия дождей

Как сообщал Лайф, ранее пресс-служба Еврокомиссии поделилась данными о том, что почти половина Евросоюза находится под влиянием засухи. Например, отдыхающим на Лазурном Берегу Франции запретили мыться в душевых для экономии воды. Также ужесточились и прошлые ограничения. Так, с 9 утра до 7 вечера запрещается поливать растения, если вода для этих целей берётся из Канал-де-Прованс.

Обложка ©

МИД РФ

Светлана Шумакова

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