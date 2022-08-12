"Новая высота для ценителей извращений": Захарова отреагировала на идею использовать в ЕС сточные воды

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идею использовать сточные воды в Европе "новой высотой для ценителей извращений".

"Пить то, что кто-то уже пил, или вылил, или полил, или слил, — это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз — уже стали", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД РФ также добавила, что Европа не замечает реальных проблем и тратит всё, что есть, на поддержание огня конфликта на своём же континенте.