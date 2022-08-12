Читателей Le Figaro возмутило решение Латвии признать Россию спонсором терроризма

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали решение Сейма Латвии объявить Россию страной – спонсором терроризма. Своё мнение они высказали в комментариях под статьёй, посвящённой этому вопросу.

"Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые всё сводят счёты с бывшим СССР? Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США?" — спросил посетитель сайта Le Figaro под псевдонимом LMAA.

Он и ряд других читателей обвинил Латвию и другие страны региона в жизни за счёт Западной Европы. Также ей припомнили покупку дорогостоящих американских истребителей F-35.

Другой пользователь, Pantxoa 1, отметил, что Латвия с населением менее двух миллионов человек не имеет большого политического веса, а ещё он напомнил о приближении НАТО к рубежам России.

"США уже давно окружили Россию странами НАТО, да ещё и ракеты расставили по всей её границе", — прокомментировал статью читатель издания.

"НАТО продолжает свою работу по дестабилизации в Европе. Санкции оборачиваются против европейцев. Настоящий враг — это США и НАТО, приносящие беду европейцам", — написал, в свою очередь, Asinus.