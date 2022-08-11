В МИД РФ назвали очередным проявлением русофобии решение Сейма Латвии

Заявление Сейма Латвии о признании России государством – спонсором терроризма и призыв прекратить выдачу виз россиянам — очередное проявление русофобии, которая давно стала "камертоном" латвийской внешней политики. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН", — уточняется в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что "столь наглое и самоуверенное" выделение "неугодных" стран в отдельную категорию соотносится с давно проводимым коллективным Западом курсом на замену универсальных норм и принципов международного права так называемым порядком, "основанным на правилах, где Риге отведена роль пешки в руках её заокеанских хозяев". Как отметили в ведомстве, Латвия открыто прославляет нацизм, потворствует пособникам нацистов, а также поощряет отправку граждан в качестве наёмников на Украину.

"Безосновательные обвинения в адрес России исходят от государства, которое находится на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Как известно, латвийская национальная система противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег далека от соответствия международным стандартам. Рига вынуждена ежегодно отчитываться о прогрессе по исправлению имеющихся у неё стратегических недостатков в этой области", — добавляется в заявлении.

В МИД РФ призвали парламентариев Латвии прекратить заниматься провокациями, вспомнить, избранниками какого народа они являются, и сосредоточиться на интересах страны и граждан.