В "Нафтогазе" подтвердили возобновление подачи нефти по украинскому участку "Дружбы"

Подача российской нефти по украинскому участку трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии восстановлена. Об этом сообщила государственная энергетическая компания Незалежной "Нафтогаз".

"10 августа 2022 года АО "Укртранснафта" получило платёж за услуги по транспортировке сырья от венгерской нефтяной компании MOL и в 16:30 по киевскому времени (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) после поступления средств на счёт возобновило транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода", — говорится в сообщении на сайте компании.

В настоящее время украинская сторона не располагает данными об оплате транзита топлива от Чехии.