В "Нафтогазе" подтвердили возобновление подачи нефти по украинскому участку "Дружбы"
Подача российской нефти по украинскому участку трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии восстановлена. Об этом сообщила государственная энергетическая компания Незалежной "Нафтогаз".
"10 августа 2022 года АО "Укртранснафта" получило платёж за услуги по транспортировке сырья от венгерской нефтяной компании MOL и в 16:30 по киевскому времени (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) после поступления средств на счёт возобновило транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода", — говорится в сообщении на сайте компании.
В настоящее время украинская сторона не располагает данными об оплате транзита топлива от Чехии.
Ранее в среду стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". 9 августа Украина остановила прокачку из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжался.
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