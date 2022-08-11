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Опубликовано 11 августа 2022, 20:21

Чавушоглу: Финляндия и Швеция пока не выполнили условия для вступления в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото © ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото © ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI

Финляндия и Швеция пока не выполнили условия для снятия вето Турции на их членство в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"Финляндия и Швеция всё ещё не предприняли конкретных шагов по договорённостям с Турцией", — цитирует его агентство "Анадолу".

Глава турецкого МИД добавил, что первое совещание совместного комитета трёх государств для обсуждения данного вопроса запланировано на 26 августа.

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Как уже сообщал Лайф, Анкара поставила десять условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их членство в НАТО. Странам, в частности, было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях, не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать веб-сайт организации. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции. Позже президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Стокгольма и Хельсинки.

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Никита Осипов
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