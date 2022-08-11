Чавушоглу: Финляндия и Швеция пока не выполнили условия для вступления в НАТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото © ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI
Финляндия и Швеция пока не выполнили условия для снятия вето Турции на их членство в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
"Финляндия и Швеция всё ещё не предприняли конкретных шагов по договорённостям с Турцией", — цитирует его агентство "Анадолу".
Глава турецкого МИД добавил, что первое совещание совместного комитета трёх государств для обсуждения данного вопроса запланировано на 26 августа.
Как уже сообщал Лайф, Анкара поставила десять условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их членство в НАТО. Странам, в частности, было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях, не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать веб-сайт организации. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции. Позже президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Стокгольма и Хельсинки.