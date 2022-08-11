Волонтёры подготовили к школе детей из Донбасса, ставших инвалидами и сиротами из-за атак ВСУ

Представители Совета блогеров при Совете Федерации РФ отправились в Донбасс, где лично вручили детям вещи, которые им понадобятся в ближайшее время и в новом учебном году. Гуманитарный груз куплен на средства, которые собрали россияне – подписчики сбора "Возвращая детство". Об этом в четверг сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.











На собранные десять миллионов рублей детям ДНР и ЛНР купили рюкзаки, канцтовары, одежду, обувь и другие вещи. В пресс-службе ОНФ отметили, что адресатами стали 1300 детей-инвалидов и тех ребят, чьи родители погибли, защищая свободу республик.

Перед тем как отправиться в ДНР, блогеры приехали в Новочеркасск, где посетили семейный детский дом Ковалёвой-Коломоец. Ребята, которые уже знакомы с помощниками из Народного фронта, встретили гостей объятиями и наперебой хотели похвастаться достижениями.

"Дети очень ждали, с нетерпением, с радостью, что приедут блогеры известные. Общение отличное, я и предполагала, что будет так, потому что, когда у людей есть сердце доброе, оно будет доброе во всём", — рассказала глава детдома Лидия Ковалёва.

В Донецке блогеры развозили груз прямо по домам, где живут подопечные фонда "Рука помощи", попросившего о поддержке детей, а также посетили городской семейный детский дом.

"Дети видели столько боли. Они на самом деле — дети войны", — рассказала активист Дарья Стабецкая, которая была в числе передавших подарки детям.

Среди остальных участников проекта — первая вице-миссис РФ Екатерина Величкина, президент ассоциации "Паритет" Юлия Дубинина, писатель Анжела Полежаева, главред Expert_RF Кристина Маломыжева и другие общественные деятели.