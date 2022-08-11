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Регион
Опубликовано 11 августа 2022, 16:52
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В Вашингтоне поддержали идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Белый дом поддерживает идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

"Ведение боёв близ атомной станции — это опасно и безответственно. Мы продолжаем призывать Россию прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине. Мы также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС", — уточнил чиновник.

Эксперт назвал атаки на Запорожскую АЭС ещё одним рычагом давления США
Эксперт назвал атаки на Запорожскую АЭС ещё одним рычагом давления США

Сегодня Лайф сообщал, что украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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